В Ленинграде в августе 1926 года случились две катастрофы

Август 1926 года повлиял на историю

Ровно 100 лет назад, в августе 1926 года, Ленинград потрясли две катастрофы, которые стали предвестниками грядущих перемен. За неделю до трагедии на воде, 21 августа, прогремела на всю страну "Чубаровщина" — массовое изнасилование в саду Сан-Галли, где 30 хулиганов надругались над 20-летней девушкой. Пятерых насильников расстреляли, остальных отправили на Соловки, пишет Фонтанка.

А 29 августа 1926 года в 22:30 от пристани на Васильевском острове отошёл пароход "Буревестник". На его борту находились 563 пассажира — краснофлотцы, возвращавшиеся из увольнительных, и жители Кронштадта. Судно, построенное в Антверпене в 1901 году, ранее носило имя "Русь", но в 1918 году его переименовали в честь революционной риторики Троцкого.

Капитан "Буревестника", ингерманландский финн Альвер Пийспанен, в тот день был в запое и остался в трактире "Золотой якорь". Командование принял помощник капитана Петр Храбунов, имевший опыт только плавания по внутренним водоёмам. В море он вышел впервые. Из-за неопытности и темноты на Ленинградском морском канале "Буревестник" на полном ходу врезался в стенку Хлебного мола. Храбунов не сбавил скорость и не развернул судно в безопасную сторону, а дал задний ход, что ускорило затопление. Вода хлынула в трюм, началась паника. Шлюпок не хватало, команда в основном была пьяна. Храбунов не покинул корабль, но и не пытался организовать спасение. Погибли 66 человек.

16 ноября 1926 года суд приговорил Пийспанена, Храбунова и капитана речного порта Ускова к трём годам заключения — довольно мягкое наказание для столь тяжких преступлений.

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