"Викинг" с Данилой Козловским и Светланой Ходченковой смотрим с 29 декабря

Один из самых долгожданных фильмов уходящего года уже в прокате. "Викинг" по-новому расскажет историю Владимира Крестителя.

Картина основана на летописи "Повести временных лет". В центре сюжета – история великого князя Владимира, который впоследствии будет известен всему миру как Креститель Руси. Действие "Викинга" происходит в 10 веке. Междоусобные войны, феодализм и борьба за власть – вот, что характеризует эпоху. Во время дележки земель, по нелепой случайности погибает один из сыновей Святослава Игоревича – Олег, князь древлян. Вина за его смерть ложится на плечи старшего брата великого киевского князя Ярополка. По обычаям и традициям отомстить за Олега должен младший сын – новгородский князь Владимир Святославович. Впрочем, пока он не горит желанием воевать с братом, поэтому решает убежать. Но закон кровной мести и борьба за власть – это весомые аргументы. Владимир заплатит сполна за то, что не смог противостоять Ярополку. В конечном итоге, ему придется вернуться. Но к этому времени он уже поймет, что для мира необходимо намного больше мечей, чем для войны. Чем закончится "Викинг" узнаем после просмотра. Фильм доступен к просмотру онлайн в некоторых кинотеатрах.



Интересно, что команда "Викинга" стала первой, кому разрешили снимать в византийской базилике Сан-Витале. Этот храм был построен в 30-е – 40-е гг. VI века. Можно смотреть онлайн видео тех мест, где проходили съемки "Викинга". Кстати, большинство сцен были поставлены в Крыму. Кроме того декорациям, которые использовались в "Викинге", нашли применения. На полуострове построили первый в России кино-парк "Викинг", который открылся весной уходящего года.



Стоит сказать, что фильм имеет две версии с ограничениями 12+ и 18+. Первый вариант создан специально для просмотра семьями. Если хотите смотреть полнометражную версию, приготовьтесь к кровопролитным сценам.



К съемкам "Викинга" готовились более шести лет. Постоянно переписывали сценарий и дорабатывали отдельные моменты уже в процессе создания фильма. Совсем скоро сможем скачать бесплатно фильм "Викинг" и насладиться игрой актеров и хитросплетениями сюжета. А пока картину можно смотреть в кинотеатрах и онлайн за определенную плату.



Любопытно, что в сценах боя каскадеры сражались на настоящих, металлических мечах. А все актеры до начала фильма обучались фехтованию и верховой езде на лошадях. Заметим, что для "Викинга" было сшито более 2 тыс. костюмов, часть из которых делали вручную.



Смотреть поистине эпохальный исторический фильм будем с 29 декабря. "Викинг" уже в прокате.