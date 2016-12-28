Хит-кино: викинги, ассасины и монстры

С Наступающим Новым годом! Впереди нас ждет неделя каникул! А чем заниматься на отдыхе? Конечно, ходить в кино на премьерные фильмы! В праздники нас порадует одна из самых долгожданных картин уходящего года "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли. Еще мы узнаем, каково быть ассасином в "Кредо убийцы", и как подружиться с инопланетянином в "Монстр-траки".

Семейные конфликты – это еще то событие. А тут тебе и междоусобицы, и выяснения отношений меж князьями, и месть. Это вам не выдуманная, а реально существовавшая "Игра престолов" в фильме "Викинг". Надеюсь, все читали "Повесть временных лет", ведь именно эта летопись послужила источником вдохновения.



Сюжет фильма таков. 10 век. Киевская Русь. Междоусобные войны и дележка земель – дело уже естественное. Но вот по нелепой случайности погибает Олег, брат великого киевского князя. И вина за его гибель ложится на плечи Ярополка. По закону и обычаем ему обязан отомстить младший сын Святослава – Владимир. Однако он не очень хочет убивать, поэтому сбегает. Но за такой поступок Владимир заплатит сполна. И в итоге он поймет, что для мира понадобится намного больше мечей, чем для войны.



Занимательно, что для создания ленты было сшито около двух тысяч костюмов, часть из них были сделаны вручную. К съемкам готовились более 6 лет, а все актеры научились фехтовать и ездить на лошадях. Кстати, команда "Викинга" стала первой, кого допустили снимать в византийской базилике Сан-Витале. Впрочем, большинство сцен было поставлено на просторах России. Многие отсняли в Крыму, а декорации фильма использовались при возведении первого на полуострове кино-парка "Викинг". В кино идем 29 декабря



Хотели бы знать, кем были ваши предки? Быть может в наших генах заложено наше будущее? А еще неплохо было бы обладать теми навыками и умениями, что помогали выжить в минувшие времена. О том, как использовать опыт прошлого в настоящее, узнаем в фильме "Кредо убийцы".



Могущественная корпорация "Абстерго" создает новую технологию. С ее помощью можно узнать на личном опыте, как жили предки, поскольку технология высвобождает генетическую память. Конечно, у "Абстерго" есть свои цели: они хотят заполучить яблоко Эдема. Для этого находят Линча, потомка ассасинов. Он попадает в Испанию 15 века и вспоминает жизнь своего предка. Усвоив навыки и знания ассасинов Линч готов биться с тамплиерами не только в Средневековье, но и в своем столетии.



Любопытно, что в Испании снимали только на испанском. Также фильм удивил отчаянным трюком – свободное падение. "Прыжок веры" каскадер Дэмиен Уолтер выполнил практически с 40-метровой высоты. Полет длился около 3 секунд. Дэмиен летел со скоростью под 100 км/ч. В "Кредо убийцы" есть и довольно массовые сцены. Так, на Мальте, было задействовано свыше 900 человек в одежде 15 века. На киноленту идем в кино 5 января.



Если вы любите большие автомобили, гонки и, конечно, …инопланетян, то "Монстр-траки" специально для вас.



Лукасу надоело жить и учиться в своем маленьком захолустье. Он хочет чего большего. Он мечтает изменить свою жизнь, быть может, вообще уехать отсюда, начать путешествовать, увидеть свет. Единственное, что позволяет Лукасу не скиснуть от скуки – его хобби. Он создает из обломков ненужных машин свой автомобиль, с очень большими колесами , он создает своего монстр –трака.



Однажды из глубины земли вылезает загадочное существо. По стечению обстоятельств, они знакомятся. Так Лукас находит нового друга. Существо уже облюбовало капот его тачки, так что приключений не избежать. Съемки киноленты проходили в Канаде. В кино с 5 января.



А если вы хотите увидеть все фильмы за один присест, то "Великан Парк" открывает свои двери для вас! 5 и 7 января ночью в кинотеатре пройдет грандиозная кино-вечеринка!



Вы увидите два самых ожидаемых фильма этой зимы: «Кредо убийцы» и «Викинг»! Помимо двух фильмов будет увлекательная программа: настольные игры от компании «Мосигра», конкурсы и розыгрыши интересных призов в перерыве между фильмами, профессиональный фотограф и остроумный ведущий! Начало в 00.15. Всю ночь в "Великан Парке" будут работать два бара с едой, напитками и поп-корном.



Не жалейте времени на отличные фильмы! Замечательных новогодних каникул вам! И увидимся в кино!

Анастасия Усцова, Александр Павлов

Видео: канал Piter.TV