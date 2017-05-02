Пассажирский порт Петербурга начал летнюю навигацию с захода люксового судна

Порт "Морской фасад" в Северной столице начал летнюю навигацию 2017 года. Первым в него зашло судно класса люкс Viking Sky с 930 пассажирами на борту.

Во вторник, 2 мая, в пассажирском порту "Морской фасад" в Петербурге начался сезон летней навигации этого года. Первым в порт зашел корабль Viking Sky. Судно класса люкс было спущено на воду год назад и впервые зашло в порт Северной столицы.

Пресс-служба пассажирского порта сообщает, что на борту первого корабля приплывут 930 пассажиров и 600 членов экипажа. Всего в предстоящем сезоне в "Морском фасаде" ожидают 243 заходов кораблей, на которых прибудет более 540 тысяч пассажиров. Это рекордный показатель за историю порта. Ожидается рост числа кораблей на 14% (34 судна), а пассажиров на 19% (или 83 тысячи человек). Руководство порта заключило 120 соглашений с туроператорами, десять из них – новые.

Перед началом сезона в "Морском фасаде" провели работу по увеличению безопасности. Также улучшили прием и обслуживание судов и пассажиров. В этом году ожидается заход крупнейшего из возможных судов - MSC Fantasia. Его длинна составляет 333 метра. На его борту будет четыре тысячи пассажиров.

Видео: Youtube / Lev Ponomarev