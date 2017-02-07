Сегодня Федор Конюхов стартовал под Рыбинском для покорения нового Мирового рекорда

В интернете опубликовали видеокадры подготовки и старта известного во всем Мире воздухоплавателя Федора Конюхова

Сегодня, 7 февраля, ранним утром, несмотря на двадцатиградусный мороз, в городе Рыбинск Ярославской области на аэродроме Южный собралось много людей, чтобы проводить всемирно известного путешественника на покорение нового Мирового рекорда.

Прежний Мировой рекорд принадлежит японским воздухоплавателям, которые продержались в воздухе на тепловом аэростате 50 часов 58 минут. Вместе с Федором Конюховым в полет отправился вице - президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло. Для этих целей был построен самый большой в Мире воздушный шар. Объем самого шара составляет 10 тысяч кубических метров.

Старт неоднократно откладывали из-за погодных условий. Для этого путешествия необходима ясная морозная погода. И даже сегодня утром, старт был задержан на 2 часа. Федор Конюхов посвящает этот полет православному воину Федору Ушакову, поэтому и запуск было решено произвести в городе Рыбинск, который является родиной легендарного адмирала.

Старт произведен в 9 часов утра. Маршрут планируется провести над Ростовым Великим, Рязанью и приземлиться в Тамбовской области. При этом нужно обойти Москву и крупные аэропорты.

За спиной у Федора Конюхова более 40 различных экспедиций и Мировые рекорды. Но 65-летний путешественник не собирается останавливаться на достигнутом.

Видео: YouTube/AhtubaTV, Vladimir P, Лента.ру