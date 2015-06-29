Хорошие новости: Nutella, "Мисс мира-2016" и крошечная еда

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на канале Piter.TV. Сегодня поговорим о крошечной еде, женщинах-силачах, "Мисс мира-2016", и шоколадной пасте Nutella, которая, кстати, отлично заменяет краску для волос!

Крошеяная еда "Walking With Giants"

На своем канале в You Tube профессиональный повар Джей Барон выкладывает видео под названием Walking With Giants, где наглядно демонстрирует процесс приготовления различных популярных в мире блюд: лазаньи, пиццы, соусов и напитков. На первый взгляд ничего нового и оригинального ни в рецептах повара, ни в самом процессе приготовления в принципе нет… Правда, есть одно «Но!». Дело в том, что все приготовленные блюда супер-маленькие, можно сказать практически микроскопические. Надо отметить, что готовые миниатюрные блюда абсолютно не отличается внешне от настоящих, и как утверждает повар они такие же ароматные и вкусные.

Женщина-силач

Спортсменка из Великобритании Лиза Деннис попала в Книгу рекордов Гиннесса. Девушка поставила мировой рекорд среди женщин по количеству черепицы, разбитой голыми руками за одну минуту. Лиза разбила 923 плитки, разложенные стопками по 10 штук. Кстати, аналогичный рекорд среди мужчин принадлежит ее супругу.

Мисс мира-2016

Победительницей конкурса «Мисс мира-2016» стала 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Второе место и титул первой вице-мисс получила представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, третье место досталось гражданке Индонезии Наташе Маннуэле (вторая вице-мисс). Россию на конкурсе представляла 18-летняя уроженка Тюмени Яна Добровольская. Но, к сожалению, девушка не смогла пройти в топ-20 и в финале участия не принимала.

Nutella - лучшая краска для волос

Владелец одного из салонов красоты Дубая, покрасил волосы клиентки с помощью шоколадной пасты Nutella и нанес на них сгущенное молоко. Видеозапись процедуры стилист опубликовал на странице в соц. сети Instagram . За два дня ролик просмотрели более 425 тысяч раз. «Жизнь не идеальна, но мы позаботимся, чтобы ваши волосы были безупречны», — указали в подписи к клипу.

Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Это были хорошие новости на канале Piter.TV .

Использованфы материалы сайта youtube

Ольга Кеменчижиди, Татьяна Кручинина