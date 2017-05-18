Конкурс на разработку проекта реставрации Апрашки выиграл единственный участник

В четверг подвели итоги конкурса на разработку эскиза реставрации Апраксина двора. И снова (как и год назад) победу одержала "Студия 44". Компания была единственным соискателем на этот подряд.

Разработкой проекта реставрации Апраксина двора снова займется Архитектурное бюро Никиты Явейна «Студия 44». Сегодня подвели итоги конкурса на этот государственный подряд. Как рассказали в управляющей компании "Апраксин двор", компании не пришлось ни с кем конкурировать: они были единственными участниками.

Комиссия при этом признала открытый конкурс несостоявшимся из-за единственного участника. Как сообщили "Фонтанке", студию сочли соответствующей всем положениям. Поэтому договор заключат со смельчаками. Бюро взялось за выполнение работ за 19,5 миллионов рублей. Они снизили стартовую цену на один миллион.

Для "Студии 44" заключение контракта, возможно, напомнило День сурка. Ведь бюро уже разрабатывало проект реставрации 57 корпусов Апрашки. Но в августе губернатор Петербурга раскритиковал результат их работ. Тогда под апартаменты отводилось 31 тысяча квадратных метров. А теперь, по условиям конкурса, на тысячу меньше. Также прописаны площади под коворкинги, студии, кафе, музеи и гостиный комплекс.

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный готов потратить на проект преобразования Апраксина двора 20.5 млн рублей.

Видео: Youtube / anna1biz