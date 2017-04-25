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Смольный готов потратить на проект преобразования Апраксина двора 20.5 млн рублей

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Сериал под названием "Апраксин двор: преобразование" продолжается.

Власти Петербурга в очередной раз обещают всерьез взяться за преобразование Апраксина двора. Вчера, 24 апреля, Смольный в очередной раз объявил конкурс на проект реорганизации торгового пространства. Управляющая компания "Апраксин двор" (собственность Комитета имущественных отношений) ждет от градостроителей эскизный проект: на эти цели чиновники готовы потратить 20.5 млн рублей. Как пишет "Фонтанка", это должен быть "ареал жизнедеятельности, привлекательный для жизни и бизнеса". Для этого подрядчик должен продумать на территории баланс апартаментов, общественных пространств, рабочих зон, площадок торговли, здравоохранения, образования, культуры и досуга.

Одним из ключевых вопросов, которые должны решить авторы проекта, является транспортная инфраструктура вокруг "Апрашки". В частности, эту проблему не смогли решить авторы прошлых проектов реорганизации "Апраксина двора". Парковочные места и автомобильные дороги на территории "Апрашки" будут находиться под особым контролем администрации.
 
В техническом задании государственного контракта говорится о выделении 25.5 тысяч квадратных метров под кафе и торговлю, 30 тысяч квадратов жилья, а также внушительные площади под просвятительские проекты, коворкинг-центры и художественные мастерские.
 
 
Видео: Youtube / anna1biz
Теги: апраксин двор , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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