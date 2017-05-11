Ледокол "Невская застава" продолжает спасать застрявшие на Онежском озере пароходы

Петербургский ледокол продолжает работать на Онежском озере. "Невская застава" пробивает лед и выводит пароходы, оказавшиеся в ледовом плену из-за погоды.

Ледокол "Невская застава" продолжает свою работу на Онежском озере. Петербургский корабль пробивает толщи льда и выводит пароходы, застрявшие на озере. Из-за погодных условий в районе сложилась неблагоприятная ситуация. Лед от берега ветром отнесло в озеро. Однако ледокол выполняет свою обычную работу. А в ситуации на Онежском нет никакой аварийной ситуации.

- При иных обстоятельствах лед бы уже таял по берегу. Но погода создала трудности, с которыми справится петербургский ледокол и выведет суда, - добавил руководитель подведомственного комитету по природопользованию предприятия "ПИЛАРН" Владимир Иванов.

"Невская застава" пробивает канал, по которому выходит теплоход. Однако из-за северного ветра и минусовой температуры пробоины схлопываются. Поэтому ледокол делает новый путь, чтобы формировать караван судов. Корабль продолжит свою работу на Онежском озере до улучшения обстановки.

Ранее piter.tv уже сообщал, что ледокол из Петербурга спасет суда, застрявшие в Онежском озере. Ситуация на водоеме ухудшилась из-за холодного мая.

Видео: Instagram / banana_lem.on