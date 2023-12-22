Четырехлетний ребенок отравился таблетками на севере Петербурга

Малыш находился в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

В воскресенье, 5 мая, в одну из детских больниц Петербурга поступил четырехлетний мальчик с острым пероральным отравлением. Как стало известно Piter.TV, малыш находился в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Пострадавший проживает на Тихоокеанской улице. Мать мальчика сообщила, что ее сын случайно проглотил таблетку нейролептика.

Семья ребенка неполная, на учете в ПНД не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в школе Фрунзенского района 11-летняя ученица лишилась части пальца.

Фото: Piter.TV