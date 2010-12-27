Ледокол из Петербурга спасет суда, застрявшие в Онежском озере

В День Победы петербургский флот неожиданно был вынужден вступить в битву с непростыми погодными условиями.

В День Победы гражданскому флоту Санкт-Петербурга придется проявить настоящий героизм для решения неожиданной проблемы. Ледокол "Невская Застава", принадлежащий государственному предприятию "ПИЛАРН", направлен на спасательную операцию в Онежское озеро. Об этом сообщают представители компании и комитета по природопользованию. В водах Онежского озера в эти минуты подают сигналы тревоги от 50 до 100 гражданских судов. Все они застряли во льдах водоема, которые должны были расстаять уже давно, но сохранились из-за аномально холодной весны.

Известно, что суднам не угрожает затопление. Однако их грузы простаивают, экипажи не могут выбраться на землю, в некоторых случаях есть угроза состоянию технического оснащения кораблей. В Смольном уже официально назвали сложившуюся ситуацию "сложной".

Перед экипажем "Невской Заставы" поставлена непростая миссия. Судно должно пробить в Онежском озере канал, через который судна-пленники покинут ледяную ловушку. В ноябре прошлого года ледокол уже занимался похожим делом: тогда он спасал всего 12 кораблей при помощи двух суден-помощников. В этот раз героическому ледоколу придется действовать в одиночку.

Впрочем, эксперты уверен, что городской ледокол справится со своим задание. Это мощный корабль водоизмещением в 900 тонн, с длиной палубы в 40 метров и ледопроходимостью до 0.7 метров.