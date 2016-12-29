"Мочить в сортире": Трамп поставил на место журналиста, окрестившего Путина убийцей

Сегодня во время интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, причём неоднократно, что очень уважает Российское правительство, особенно Владимира Путина. На это ведущий Билл О'Райли заявил, что "Путин – убийца". И тут началось, пожалуй, самое экстравагантное и интересное зрелище, которое, несмотря на небезызвестную симпатию американского президента российской стороне, мало кто ожидал.
В ответ американский лидер сказал, что "везде есть много убийц, у нас есть много убийц". "Вы думаете, наша страна такая невинная?" — подытожил свой выпад риторическим вопросом Дональд Трамп.
Также в интервью Трамп подчеркнул, что США лучше поладить с Россией, особенно по вопросам борьбы с терроризмом. Вместе с тем он отметил, что не знает, удастся ли поладить ему с Путиным лично.
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