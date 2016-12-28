В метро Петербурга "Литературный поезд" украсили цитатами Достоевского и Пушкина

По первой линии петербургского метрополитена запустили специальный состав, который украсили цитатами русский классиков.

В метрополитене для петербуржцев и гостей города приготовили сюрприз к новому году. По красной ветке подземки пустили литературный поезд. Восемь вагонов состава украшены цитатами классиков русской литературы, чье творчество и жизни связаны с Петербургом. Среди авторов – Александр Сергеевич Пушкин, Федор Михайлович Достоевский, Анна Андреевна Ахматова и другие. В том числе не мало поэтов "серебряного века".

Своеобразный музей на колесах начал курсировать по метро в среду, 28 декабря. Изнутри вагоны оформлены цитатами из произведений классиков, а также их портретами и иллюстрациями к их текстам.

Пресс-служба метрополитена отмечает, что чтение стихов классиков в литературных вагонах не возбраняется, а наоборот приветствуется.

Видео: Youtube / VeRTeL