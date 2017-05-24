Жуткое видео из Подмосковья: дотла сгорели торговые павильоны

Крупный пожар произошел на рынке в Одинцово. Огонь распространился на площади почти в 700 квадратных метров.

В минувший вторник, 23 мая, в Московской области загорелись торговые павильоны. Инцидент произошел вечером в Одинцово на Вокзальной, 4. После того, как произошло возгорание, на место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео крупный пожар.

На кадрах можно заметить, как огонь охватил несколько павильонов. Известно, что пламя распространилось на площади почти в 700 квадратных метров. По словам свидетелей происшествия, люди пытались спасти вещи из горящих помещений.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. На тушении пожара были задействованы 51 человек и 16 спасательных машин.

К счастью, обошлось без трагических последствия: жертв среди людей нет. Что стало причиной пожара, пока не ясно.

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Видео: Youtube, Гарик Геренберг