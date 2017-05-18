Жуткие новости из Ленобласти: пенсионерка сгорела заживо в собственном доме

В Кировском районе загорелся дачный дом, в котором находились несколько человек. В результате спастись удалось только 66-летнему мужчине, который выбежал из помещения на улицу, забыв помочь собственной матери.

Минувшей ночью, 18 мая, в Ленинградской области дотла сгорел дачный дом. Инцидент произошел около половины второго ночи в поселке Назия. Заметив огонь и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Однако избежать трагедии не удалось.

Предположительно, в доме находили два человека: 66-летний мужчина и его 94-летняя мать. Когда начался пожар, местный житель выбежал на улицу, забыв про пожилую женщину. Спасатели обнаружили ее обгоревшее тело уже после ликвидации огня.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что огонь распространился на площади в 62 квадратных метра.

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