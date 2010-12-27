Biocad наладит в Петербурге производство лекарств от рака

Компания Biocad подписала соглашение с Петербургом на расширение производства: новое предприятие и исследовательский центр могут появиться в городе Пушкин.

В рамках Петербургского международного экономического форума компания Biocad подписала соглашение с Северной столицей о расширении производства. В договоре оговорено возведение инновационного фармацевтического производства и исследовательского центра в Пушкине.

Соглашение подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор завода Biocad Дмитрий Морозов.

На заводе в Стрельне планируют начать производство биологических субстанций и готовых лекарственных форм. Полтавченко отметил, что это позволит россиянам получить доступ к современным и относительно недорогим препаратам для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

На оба проекта Biocad планирует потратить более шести миллиардов рублей.