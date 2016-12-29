"Безумству храбрых": зарубежные интернетсообщества изумило видео купающегося в шторм мужчины

Невозмутимый англичанин купается в сильный шторм посреди бушующей стихии

Опубликованное 2 февраля в Facebook видео стремительно набирает популярность.

Действие данного видео происходит в небольшом прибрежном городке Долиш (Dawish). На кадрах видео сначала показываются огромные волны, которые разбиваются о прибрежные укрепления. Всплески от некоторых волн в два раза превосходят по высоте железнодорожные вагоны, проходящего вдоль береговой линии состава.

Потом объектив камеры перемещается на бушующее море. И вдруг среди разгула стихии мы видим мужскую голову, плавающего мужчины. Мужчина не тонет, а именно купается, не обращая внимания на опасность.

В одном из комментариев под размещенным видео отмечается, что этот мужчина купается там каждый день в любую погоду и выходит из воды раскрасневшийся от холода. Температура воздуха в это время года чуть выше нулевой отметки.

Мнения в комментариях к видео разделились. Одни называют пловца безумцем. А другие называют его храбрецом, отмечая, что тот видимо прекрасный пловец, уверенный в своих силах.

Видео: Facebook/Paul Johnson