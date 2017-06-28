"Балтийской жемчужине" разрешили строить 45-метровую колокольню

Колокольня храма Дмитрия Солунского будет втрое выше, чем предполагалось вначале

На территории жилого комплекса "Балтийская жемчужина" будет построена сорокапятиметровая колокольня рядом с храмом Дмитрия Солунского. Разрешение превысить предельную высоту дал городской Комитет по землепользованию и застройке.

В соответствии с проектом высота колокольни храма достигает 45 метров, что делает ее высотной доминантой на территории.

Комитет по градостроительству разрабатывает схему зон доминантной застройки города, в которую потенциально можно было бы включить и колокольню будущего храма. Документ должен появиться до конца текущего года. Предполагается, что он будет учтен в следующих изменениях Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Эти изменения в случае их принятия будут зафиксированы в документах, утвержденных правительством Петербурга.

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