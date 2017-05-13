"Автово" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход.

Вечером в субботу, 13 мая, станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход. Как уточняют в подземке, причиной стал бесхозный предмет. Сейчас на место ждут прибытия специалистов, которые подробно исследую. Станцию закрыли в 23.02.

"Автово" находится рядом с большим транспортным узлом наземного транспорта. Из-за закрытия станции жители Ломоносова и Петергофа могут не попасть на маршрутки. Люди стоят около входа в метро, ожидая его открытия. Так как станция по графику закрывается в 00.55, то у пассажиров еще есть надежда уехать до места назначения. Однако им все равно советуют воспользоваться наземным транспортом.

ОБНОВЛЕНИЕ Станцию открыли для пассажиров в 23.45. Как сообщили в пресс-службе метро, никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

В пятницу, 12 мая, на в подземке произошло другое ЧП. Как сообщал Piter.tv на синей ветке метро увеличили интервалы из-за сломавшегося состава. Неисправный поезд застрял на станции "Сенная площадь". В результате пассажиров многих вагонов просто высадили на станциях. Образовалась давка.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург