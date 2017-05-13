Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 23:21
0
aromanenkova
84
Код вставки плеера

"Автово" закрыли из-за бесхозного предмета

0
 
 

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход.

Вечером в субботу, 13 мая, станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход. Как уточняют в подземке, причиной стал бесхозный предмет. Сейчас на место ждут прибытия специалистов, которые подробно исследую. Станцию закрыли в 23.02. 

"Автово" находится рядом с большим транспортным узлом наземного транспорта. Из-за закрытия станции жители Ломоносова и Петергофа могут не попасть на маршрутки. Люди стоят около входа в метро, ожидая его открытия. Так как станция по графику закрывается в 00.55, то у пассажиров еще есть надежда уехать до места назначения. Однако им все равно советуют воспользоваться наземным транспортом.

ОБНОВЛЕНИЕ Станцию открыли для пассажиров в 23.45. Как сообщили в пресс-службе метро, никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Автово" закрыли из-за бесхозного предмета

В пятницу, 12 мая, на в подземке произошло другое ЧП. Как сообщал Piter.tv на синей ветке метро увеличили интервалы из-за сломавшегося состава. Неисправный поезд застрял на станции "Сенная площадь". В результате пассажиров многих вагонов просто высадили на станциях. Образовалась давка.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Показать на карте
Теги: автово , бесхозный предмет , новости спб
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5