На синей ветке метро увеличели интервалы из-за сломавшегося состава

Пресс-служба метро сообщает. что на второй ветке петербургского метрополитена увеличены интервалы движения между поездами.

Пятница, 12 мая, оказалась богата на происшествия. Около половины пятого вечера на второй линии метро поезда начали ездить с увеличенным интервалом. Кроме того, "Сенную площадь" совсем закрыли на вход.

Как сообщают в пресс-службе подземки, причина в неисправном составе. Поезд сломался на станции "Сенная площадь". По словам очевидцев, состав стоит без света на станции.

- На "Петроградской" внизу - толпа. Из поезда в сторону Купчино высадили всех, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Анастасия Бутурлина.

Пассажиры сообщают, что поезда стоят на станциях. При этом вагоны переполнены. Также сообщают, что пассажиров высаживают сразу на нескольких станциях. Кроме "Петроградской", пассажиры вышли на "Пионерской", "Невский проспект" и "Горьковской". По неподтвержденной информации, все поезда остановились, так как пришлось отключить напряжение. По громкой связи объявляли, что составы не ходят по синей ветке.

Некоторые пользователи говорят. что ближе к пяти вечера поезда начали ходить в нормальном режиме. Однако на некоторых станциях сохраняется давка. Горожане также жаловались, что перегон между двумя станциями ехали около 20 минут.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург