На синей ветке метро увеличели интервалы из-за сломавшегося состава

Пятница, 12 мая, оказалась богата на происшествия. Около половины пятого вечера на второй линии метро поезда начали ездить с увеличенным интервалом. Кроме того, "Сенную площадь" совсем закрыли на вход.
Как сообщают в пресс-службе подземки, причина в неисправном составе. Поезд сломался на станции "Сенная площадь". По словам очевидцев, состав стоит без света на станции.
- На "Петроградской" внизу - толпа. Из поезда в сторону Купчино высадили всех, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Анастасия Бутурлина.
Пассажиры сообщают, что поезда стоят на станциях. При этом вагоны переполнены. Также сообщают, что пассажиров высаживают сразу на нескольких станциях. Кроме "Петроградской", пассажиры вышли на "Пионерской", "Невский проспект" и "Горьковской". По неподтвержденной информации, все поезда остановились, так как пришлось отключить напряжение. По громкой связи объявляли, что составы не ходят по синей ветке.
Некоторые пользователи говорят. что ближе к пяти вечера поезда начали ходить в нормальном режиме. Однако на некоторых станциях сохраняется давка. Горожане также жаловались, что перегон между двумя станциями ехали около 20 минут.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург