"Автово" закрыли для входа и выхода из-за подозрительного контейнера

Станцию метро "Автово" закрыли на входи выход. Причиной послужил бесхозный предмет на платформе.

Очередная станция метро закрыта на вход и выход. на этот раз пассажиров не пускают в вестибюли "Автово". Станция стала недоступна на вход и выход в 16.57. Причиной закрытия, как сообщают в пресс-службе подземки, стал подозрительный предмет на платформе. беспокойство вызвал бесхозный контейнер.

Поезда проезжают станцию без остановок. В вестибюлях метро объявляют о закрытии "Автово". Около входа на станцию собралось достаточно много желающих спуститься в метро. Горожане предпочитают дожидаться открытия станции, а не пересаживаться на наземный транспорт.

Инцидент произошел в вечерний час пик, так что много пассажиров оказались в неудобной ситуации. От "Автово" уходит много автобусов в отдаленные части Петербурга и Ленобласти. Так что она пользуется популярностью.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Обводный канал" закрыли для проверки бесхозного предмета.

Фото: Мегаполис