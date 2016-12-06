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"Автово" закрыли для входа и выхода из-за подозрительного контейнера
Сегодня, 17:09
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Asyaromanenkova
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"Автово" закрыли для входа и выхода из-за подозрительного контейнера

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Станцию метро "Автово" закрыли на входи выход. Причиной послужил бесхозный предмет на платформе.

Очередная станция метро закрыта на вход и выход. на этот раз пассажиров не пускают в вестибюли "Автово". Станция стала недоступна на вход и выход в 16.57. Причиной закрытия, как сообщают в пресс-службе подземки, стал подозрительный предмет на платформе. беспокойство вызвал бесхозный контейнер.

Поезда проезжают станцию без остановок. В вестибюлях метро объявляют о закрытии "Автово". Около входа на станцию собралось достаточно много желающих спуститься в метро. Горожане предпочитают дожидаться открытия станции, а не пересаживаться на наземный транспорт.

Инцидент произошел в вечерний час пик, так что много пассажиров оказались в неудобной ситуации. От "Автово" уходит много автобусов в отдаленные части Петербурга и Ленобласти. Так что она пользуется популярностью. 

Ранее Piter.tv сообщал, что "Обводный канал" закрыли для проверки бесхозного предмета.

Фото: Мегаполис

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Теги: автово , метро спб , новости спб , подозрительный предмет , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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