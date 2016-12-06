Обводный канал закрыли для проверки бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена объявила, что станцию метро "Обводный канал" закрыли на вход и выход.

В пятницу, 23 июня. днем на вход и выход закрыли станцию метро "Обводный канал". Как сообщает пресс-служба метрополитена, причинйо послужил бесхозный предмет, который предстоит проверить. Вестибюли стали недоступны в 14.35.

- Я видела этот кулечек на скамейке, размером с коробочку от рафаэлки когда ехала в сторону Международной, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Вероника Алексеева.

Поезда проезжают станцию фиолетовой ветки без остановок. О закрытии станции бъявляют в вестибюлях и переходах подземки. Некоторые пассажиры дожидаются открытия станции на поверхности у входа в метро. Другие пересели на наземный транспорт. На месте ждут прибытия специалистов-взрывотехников. Пока они не проверят станцию, ее не откроют для пассажиров.

Это далеко не первое ЧП в метро за 23 июня. Ранее Piter.tv сообщал. что утренний коллапс на красной ветке вызвал сломавшийся на "Проспекте Ветеранов" состав. Кроме того, проблемы были и на синей ветке: на "Пионерской" сломался эскалатор: пассажиры поднимись пешком.