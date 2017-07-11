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Жуткие кадры из Ставрополя: Маленький ребенок гуляет по карнизу

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Очевидец снял на видео прогулку ребенка на карнизе в надежде, что родители малыша будут внимательней

 Накануне в социальной сети появилось видео, которое вызвало широкий резонанс у общественности.

На опубликованных кадрах видно, что ребенок гуляет по подоконнику и выходит на карниз на 2ом этаже многоэтажного дома. Под окнами на земле бетонное покрытие. По словам автора видео, ребенок совершает такие прогулки регулярно.

Этот жилой дом находится в Ставрополе на улице Лермонтова напротив дома № 121. Женщина надеется, что родители, увидев это видео, примут меры и пресекут опасные прогулки своего ребенка, так как это угрожает жизни и здоровью малыша.

Напомним, сегодня Piter.TV собщал о найденной убитой 3х летней девочке во дворе жилого дома в Хабаровске.

Видео: Instagram/chp_stv

Теги: видео , новости регионов , очевидец , ставрополь
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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