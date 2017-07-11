Во дворе жилого дома в Хабаровске нашли убитую 3х летнюю девочку

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне,10 июля, в вечернее время

Накануне вечером, 10 июля, во дворе жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска было обнаружено тело маленькой девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту СУ СК возбудило уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время проводятся следственные мроприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности убитого ребенка, родственников, установлении обстоятельств совершения преступления. Информацию необходимо сообщать в отдел по расследованию особо важных дел (Уссурийский бульвар, дом 5, кабинет 24) или следственный отдел по городу Хабаровску (улица Ленина, дом 10, кабинет 5), а также по телефонам: 8-965-675-65-48, 8 (4212) 470-315, 02.

Конфиденциальность гарантирована.

Приметы девочки: возраст 3-4 года, рост 84 см, телосложение худощавое, волосы светлые (коротко подстриженные).

Была одета: розовая футболка, розовые бриджи, белая шерстяная кофта в крупную вязку.

Видео: Piter.TV