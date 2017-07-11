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Житель Луги сорвался с седьмого этажа

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В Ленобласти обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты.

В минувший понедельник, 10 июля, около одного из домов по улице Мельникова города Луги нашли труп 34-летнего мужчины. На бездыханном теле обнаружены повреждения, которые характерны для падения с высоты.

Правоохранители установили, что он проживал в квартире, расположенной на седьмом этаже дома, возле которого и было обнаружено тело. Дверь в помещение оказалась запертой изнутри. Кроме того, обстановка квартиры не была нарушена.

В настоящее время следователи выясняют причины случившегося и опрашивают очевидцев. По словам свидетели, на теле были заметны следы колотых ран.

В ближайшем будущем будет принято процессуальное решение. Труп уже направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.


Злата Шамшура 

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Теги: новости ло , новости спб , труп
Категории: Лента новостей Новости СПб

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