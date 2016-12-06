Троицкий мост в Петербурге закроют 21 июня

В Петербурге на Троицком мосту ограничение движение распространится и на пешеходов и на автомобилистов.

В Петербурге закроют правую сторону Троицкого моста для пешеходов до 26 июня, об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Ограничение связано с мероприятием "Алые паруса". Что касается левой стороны моста, там пешеходом будет разрешено движение, но только в определенное время. 21 июня до 8.00 утра 22 июня мост будет закрыт полностью, также с 20.30 22 июня до 5 часов 23-го и с 13.30 23 июня до 13.30 24 июня.

Кроме того, данное ограничение касается и автомобилистов. Для них с 22:50 15 июня до 5 часов 25 июня закрыта правая полоса от Троицкой пл. к пл. Суворова. Отметим, что водителям будет закрыта дорога к пл. Суворова с 00.01 20 июня до 14 часов 24 июня. Дорожное движение будет переведено на встречное направление с закрытием движения от пл. Суворова к Троицкой пл.

Полностью закроют Троицкий мост с 22.50 21 июня до 8 часов 22 июня, а также с 20.30 22 июня до 5 часов 23 июня и с 13.30 23 июня до 13.30 24 июня.