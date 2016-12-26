Сова из "Гарри Поттера" встречала гостей ярмарки животных танцами

24 декабря в арт-пространстве "Ткачи" прошла ярмарка "Лес". До нового года осталось чуть меньше недели! Самое время создавать себе новогоднее настроение. А что так порадует, как не зимний лес в центре Петербурга с магией Гарри Поттера, таинством эльфийского короля, пушистыми хаски и ласковыми лисами? Команда Piter.TV побывала на мероприятии и лично убедилась в волшебстве "Леса".

Фестиваль-маркет в Санкт-Петербурге проводился впервые. Организаторы постарались на славу и на один день превратили арт-пространство "Ткачи" в волшебный лес. Встречал гостей эльфиский король Трандуил, герой "Хоббита". Самые любознательные могли получить волшебный свиток и винное зелье из рук героя повести. Если внимательно пройтись по площадке, то можно заметить уголок Гарри Поттера. На полках склянки с зельями. Рядом живая сова и волшебная палочка, как из романов Джоан Роулинг. Гости активно фотографировались, тем более, что птица встречала всех радостно и с танцами, в прямом смысле.

Главная цель мероприятия — создать новогоднее настроение! И если учесть, что счастливых гостей с каждым часом становилось все больше, то цель достигнута.

"Все у нас сегодня посвящено лесу. Мастеров, которых можно здесь видеть, они сделали специальные новогодние выставки. Здесь можно увидеть венки с фруктами, какие-то поделки, брошки. Сегодня мы встречаем и настраиваемся на новый год. Закупаемся подарками. Все связано с лесом, волшебством и добрыми животными", - поделилась с нами организатор Татьяна Корочкина.

Чуть дальше расположилась снежная опушка, где гостей ждала белая домашняя лиса. Это только в сказках эти животные злые и едят колобков. В "Ткачах" абсолютно все лисы были ласковыми и ручными. Таких зверьков выращивают в специальных фермах. Нам удалось познакомиться с одной красавицей по имени Айсти. Хозяин Лисы, Павел, признался, что долго с именем не колебался. Ведь его Айсти имеет редкий окрас шерсти - "розовое шампанское". Кстати, по словам хозяина, домашние лисы очень активные. С ними нужно много гулять и, конечно, очень много кормить.

И если вам кажется, что лисы — самое экзотическое домашнее животное, то хозяева воронов могут с вами поспорить. Как оказалось, эти птицы отличные собеседники. Ведь они легко поддаются дрессировки и могут выучить несколько слов. При этом, воронов очень легко обидеть. И если так случилось, то птица вряд ли будет спокойно сидеть в руках.

Настоящим украшением праздника стали ласковые, ездовые хаски. С собаками фотографировались, играли и обнимались. Кроме того, хозяева животных провели для гостей мастер-класс по уходу и воспитанию питомцев. Но любимчиком всех пришедших стал енот. Возможно, что видели его не все, но слышали точно. Ведь этот зверек буквально сносил один стол за другим. Всему виной — нескончаемая энергия и подвижность. Некоторым даже повезло и они успели сделать селфи с проворным енотом.

Помимо "лесных" обитателей, гостей ярмарки ждали новогодние поделки и вкусности: баночки с медом, вареньем, пирожные, «дерзкие» пряники и многое другое! Не оставили без внимания и маленьких посетителей. Для них организаторы подготовили сладкую вату, стойку с аквагримом и мастерскую деда Мороза.

Татьяна Кручинина, Анастасия Усцова

Видео: канал Piter.TV