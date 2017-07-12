Вдвое сократили интервал использования суточных проездных в метро Петербурга

Руководство метрополитена заботится о туристах: минимальный интервал между использованиями суточного электронного билета сократили в два раза.

Интервал между использованием суточных единых проездных билетов в метрополитене сократили в два раза. Со среды, 12 июля, для повторного использования карты нужно подождать всего 10 минут, вместо 20, которые были до этого.

В подземке отмечают, что нововведение должно повысить качество обслуживания пассажиров. Правила касаются единых билетов для метро и наземного транспорта, которые действуют от одних до семи суток. При этом в автобусах, трамваях и троллейбусах поездным можно расплачиваться без интервала. Сразу после введения карты, между повторным использованием ее в метро должно было пройти 30 минут, но в начале лета время сократили до 20 минут. Ранее Piter.tv писал об этом: Тайм-аут суточных проездных в метро Петербурга сократили на 10 минут.

Также недавно появились карты, которыми можно арсплачиваться в метрополитене сразу двух столиц. Проездной "Подорожник-Тройка" разошелся "на ура".