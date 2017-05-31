Тайм-аут суточных проездных в метро Петербурга сократили на 10 минут

Петербургский метрополитен изменил время, через которое можно повторно использовать суточный проездной. Теперь прикладывать карточку можно каждые 20 минут.

ГУП "Петербургский метрополитен" изменил режим работы суточного проездного. В частности. Изменился промежуток времени между возможностью повторно использовать карту для оплаты. С четверга, 1 июня, суточными билетами можно будет расплачиваться через каждые 20 минут. Ранее этот тайм-аут составлял полчаса. Однако совсем убирать временной зазор пока не собираются.

С нового года в Северной столице появились суточные билеты на метро и общественный транспорт. За 180 рублей можно купить карту, которой можно оплатить проезд в общественном транспорте сколько угодно раз за сутки. Но с учетом временного зазора. Возможно приобрести проездной на срок от 1 до 7 дней. Последний стоит 680 рублей.

Условно временное ограничение отсутсвует на едином проездном "Подорожник". Но тут есть свои особенности. Если за первый проход в платите с учетом скидки, то за второй идет оплата по максимальному тарифу (в метро – это стоимость жетона).