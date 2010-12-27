Проездной "Подорожник-Тройка" разошелся "на ура"

Первая партия объединенного проездного «Подорожник-Тройка» уже раскуплена.

По данным "Фонтанки", представленный на ПМЭФ-2017 единый для двух столиц проездной использовали уже 500 раз в петербургском метрополитене и наземном пассажирском транспорте. Чиновники сообщают, что в Петербурге пассажиры пополнили новые билеты более чем на 77 тысяч руб. Несмотря на то, что новый проездной уже запустили, специалисты продолжают изучать работу "Подорожника-Тройки". По итогам первого тестового периода в реализацию поступят следующие партии таких носителей для проездных билетов.