ЗакС обсудит референдум о судьбе Исаакиевского собора 17 мая

Несмотря на обещания спикера Законодательного собрания вопрос о референдуме о статусе Исаакиевского собора рассмотрят в середине мая. Тему включили в повестку собрания на 17 мая.

На своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Максим Резник написал во вторник, 2 мая, что вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора включен в повестку заседания городского парламента. Правда обсуждать его будут только 17 мая. Другой народный избранник Борис Вишневский отметил в социальной сети, что это число выходит за установленные законом сроки. Депутат отметил, что они будут настаивать на внесении вопроса в повестку. Кроме того, в случаи отказа, он пригрозил ЗакСу иском о бездействии.

Ранее народные избранники из оппозиционных партий хотели внести вопрос о судьбе Исаакия в повестку заседания. Однако, как сообщал Piter.tv, депутаты ЗакСа отказались включать вопрос о референдуме по Исаакию в повестку. Ранее стало известно, что депутаты ЗакСа хотят внести вопрос о референдуме по Исаакию в повестку "с голоса".

С января этого года вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви стал одним из главных в Петербурге. Градозащитники и представители церкви проводили акции в поддержку противоположных точек зрения на этот вопрос.