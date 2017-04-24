Депутаты ЗакСа хотят внести вопрос о референдуме по Исаакию в повестку "с голоса"

Депутаты оппозиционны партий хотят внести вопрос о проведении референдума по Исаакиевскому собору в повестку заседания Законодательного собрания с голоса.

Вопрос о референдуме о судьбе Исаакиевского собора не включили в повестку заседания законодательного собрания на понедельник, 26 апреля. Комитет по законодательству заявляет, что вопрос о голосовании может быть внесен только через 20 дней после вынесения постановления об отказе, который подготовили 21 апреля. Это прописано в регламенте ЗакСа. Поэтому вопрос собираются обсуждать только в середине мая.

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания заявили, что собираются внести вопрос в повестку дня с голоса прямо на заседании. Озвучивать этот вопрос собираются представители партии "Яблоко" и "Партии роста".

На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что в ЗакСе проголосовали против референдума о статусе Исаакиевского собора. А в субботу директор музея "Исаакиевский собор" подтвердил свою отставку. Глава музея собирается уйти в отставку за пять дней до того, как истекает его контракт.