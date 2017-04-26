Депутаты ЗакСа отказались включать вопрос о референдуме по Исаакию в повестку

Оппозиционные депутаты пытались внести вопрос о проведении референдума о судьбе Исаакиевского собора в повестку заседания ЗакСа. Однако их предложение не поддержали коллеги.

В среду, 26 апреля, депутаты "Яблока" и Партии роста попытались за заседании Законодательного собрания Петербурга внести в повестку вопрос о проведении общегородского референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Так как этой темы не было в повестке, то народные избранники хотели внести ее на рассмотрение с "с голоса".

Вопрос поднял депутат Максим Резник, который заметил, что депутаты должны рассмотреть вопрос о референдуме по существу в соответствии с законом. Однако большинство депутатов проголосовали против включения этого в повестку.

Накануне Piter.tv сообщал, что Администрация президента пообещала вмешаться в ситуацию с Исаакиевским собором. Такой ответ получил Профсоюз работников культуры музей, который отправлял запрос главе государства.