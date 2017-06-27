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Во Владивостоке после жуткого столкновения вспыхнул мотоцикл

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На мосту Владивостока на большой скорости столкнулись иномарка и мотоцикл. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Жуткое ДТП произошло во Владивостоке накануне поздним вечером, 26 июня.

Мотоцикл на большой скорости столкнулся с автомобилем "Тойота", за рулем которой была женщина. От мощного удара мотоцикл сразу воспламенился. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники полиции и "скорая".

Молодой мужчина был в срочном порядке госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Сегодня Piter.TV сообщал о смертельном наезде на пьяного пешехода в Красноярске.

Видео: YouTube/Сергей Андреевич Ланин, «VladNews»

Теги: авария , видео , владивосток , дтп , новости регионов , очевидцы
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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