Появилось видео смертельного наезда на пешехода в Красноярске на Мичурина

Пешеход, перебегавший дорогу на "красный", от удара отлетел на десяток метров

Жуткое смертельное ДТП произошло в ночь с 24 на 25 июня в Красноярске на Мичурина. Сейчас появилось видео момента наезда.

Два пьяных мужчины перебегали на запрещающий красный сигнал светофора улицу Мичурина. Пересекая первую часть широкой улицы, пешеходы едва не были сбиты проезжающей машиной. Но на второй части дороги один из мужчин вырвался вперед и был сбит автомобилем. От удара мужчина отлетел на десяток метров.

Друг сбитого пешехода набросился на водителя, и тот сбежал с места аварии. На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждения. По всей видимости, удар был очень сильным и оказался фатальным для 30-летнего мужчины - пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Установлено, что за рулем автомобиля был 28-летний местный житель. В социальных сетях пользователи одобряют побег водителя, сообщая, что для того была реальная угроза расправы.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск