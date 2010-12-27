Милонов просит Роскомнадзор заблокировать Tinder и Badoo

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил бороться с приложениями для онлайн-знакомств. По мнению парламентария, эти платформы используют для занятия проституцией.

Член Государственной думы Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории России приложения для знакомств через интернет. Депутат считает, что сервисы для знакомств из места для борьбы с одиночеством превратились в площадку для занятия проституцией. В приложениях Tinder, Badoo и других преступные группы поставили на поток оказание интимных услуг за деньги.

- По предварительным данным, около трети зарегистрированных пользователей оказывают возмездные услуги сексуального характера, - передает пресс-служба парламентария его слова.

По мнению Милонова, регистрацию в приложении могут осуществить и дети. В результате общения в них у несовершеннолетних сломаются представления об отношениях между мужчиной и женщиной. Депутат подчеркивает, что государству и обещству нужно воспитывать граждан со здоровыми взглядами.

На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что Милонов призывает Минздрав бороться с рекламой грудных имплантов.

Фото: ВКонтакте / Виталий Милонов