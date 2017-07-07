Милонов призывает Минздрав бороться с рекламой грудных имплантов

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит главу Минздрава Веронику Скворцову поддержать его инициативу по полному запрету рекламы пластических операций.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов просит главу Минздрава Веронику Скворцову поддержать его предложение о полном запрете на рекламу пластических операций. По мнению парламентария, сейчас операции по изменению внешности стали превращаться в отрасль бизнеса, а не медицины. При этом отрасль наживается на желании соответствовать неким канонам красоты.

- Зачастую, эти "каноны" лежат за чертой безопасности и несут угрозу здоровья молодым женщинам и девушкам, которым никто не объяснил, что за свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью, - передает пресс-служба депутата его слова.

Милонов уверен, что на такие операции идут женщины, поверившие в красочную рекламу. По его мнению, с научной точки зрения подобные операции можно сравнить с членовредительством. В случаи одобрения со стороны Скворцовой, депутат готов внести соответствующий законопроект в Госдуму.

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