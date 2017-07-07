Милонов призывает Минздрав бороться с рекламой грудных имплантов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов просит главу Минздрава Веронику Скворцову поддержать его предложение о полном запрете на рекламу пластических операций. По мнению парламентария, сейчас операции по изменению внешности стали превращаться в отрасль бизнеса, а не медицины. При этом отрасль наживается на желании соответствовать неким канонам красоты.
- Зачастую, эти "каноны" лежат за чертой безопасности и несут угрозу здоровья молодым женщинам и девушкам, которым никто не объяснил, что за свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью, - передает пресс-служба депутата его слова.
Милонов уверен, что на такие операции идут женщины, поверившие в красочную рекламу. По его мнению, с научной точки зрения подобные операции можно сравнить с членовредительством. В случаи одобрения со стороны Скворцовой, депутат готов внести соответствующий законопроект в Госдуму.
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