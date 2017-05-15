Виновник ДТП в Петербурге оказался убийцей в розыске

Выяснились подробности аварии, произошедшей 14 мая в Калининском районе

Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей ранним утром 14 мая 2017 года в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, около 5.50 утра на Гражданском проспекте водитель "ГАЗели" врезался в ехавший впереди "Шевроле". Тот в свою очередь на скорости впечатался в «Шевроле Лачетти» и «Тойоту Цельсиор».

Полученные в результате столкновения травмы привели водителя "Шевроле Круз" на больничную койку. Кроме того, пострадали два человека, ехавших в "Лачетти" – молодой мужчина и 53-летняя женщина. Оба они в тяжелом состоянии.

Как сообщается, виновником аварии, по предварительным данным, стал 48-летний мужчина. Как выяснилось, в конце 2016 года УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило этого гражданина в федеральный розыск как подозреваемого в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего". Кроме того, при нем обнаружился паспорт на имя гражданина Молдовы – причем поддельный.

Видео: архив

Фото: spb_today