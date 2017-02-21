Видео из Омска: горит элитный коттеджный поселок в центре города

Микрорайон Старгород поглотил едкий серо-черный дым. Пламя бушевало на площади гаража около 120 кв. м.

Сегодня днем, 21 февраля, в районе 12:20 по местному времени загорелся гараж одного из домов в элитном коттеджном поселке Омска. Инцидент произошел в микрорайоне Старгород на 2-ой Кольцевой. Видео сильнейшего пожара попало в сеть. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

На место пожара выехали четыре спасательные бригады, а также скорая помощь. Спустя примерно час удалось локализовать огонь. В данный момент продолжают ликвидировать возгорание. Уже известно, что пламя охватило гараж общей площадью около 120 кв. м. В помещении находились старые вещи. Благодаря слаженным действиям пожарных трагедии удалось избежать, пострадавших нет.

На кадрах можно заметить, что весь поселок окутан едкий серо-черный дымом. В ближайшем будущем станет известна причина возгорания.

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Видео и фотографии: группа вконтакте "ЧП Омск"