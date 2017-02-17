На Таллинском шоссе тушили бордель

В Старо-Паново горела обстановка и кровля притона "Летучая мышь". Название мини-отель используется для прикрытия дома любви.

Сегодня утром, 17 февраля, загорелся отель в доме №172 по Таллинскому шоссе. Инцидент произошел около 9 часов утра 20 минут. Увидев огонь и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

На место пожара выехали 16 человек и 3 служебные машины. Спустя 45 минут сотрудникам службы удалось ликвидировать очаг возгорания. Как стало известно, загорелась обстановка на верхнем этаже общей площадью порядка 50 кв. м. Пламя быстро перекинулось на крышу. Однако, благодаря слаженным действиям спасателей, трагедии удалось избежать. Жертв нет.

В данный момент выясняют детали случившегося. По какой причине произошел пожар, еще предстоит выяснить.

Известно, что загоревшаяся гостиница пользуется дурной славой в районе. Предположительно, мини-отель "Летучая мышь" – это всего лишь прикрытие для публичного дома. Уже не раз совершались облавы на этот бордель.