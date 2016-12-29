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Видео из Хабаровска: в центре города лоб в лоб столкнулись два трамвая

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В ДТП двух трамваев есть пострадавший

Сегодня утром, 13 января, в центре Хабаровска произошло ДТП с участием двух трамваев.

Авария произошла на пересечении улиц Шеронова и Ленина в Хабаровске. Один из трамваев сошел с рельсов и столкнулся лоб в лоб с трамваем, движущемся во встречном направлении. От удара покорежило оба трамвая. Одна из пассажирок городского транспорта была госпитализирована во вторую краевую больницу. После осмотра и оказания первой медицинской помощи женщину отпустили домой.

Что послужило причиной схода с рельс трамвая выясняют сотрудники ГИБДД.

Видео: YouTube/Хабаровский край сегодня

Теги: авария , видео , дтп , трамвай , хабаровск
Категории: Новости России ДТП

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