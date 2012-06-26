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Видео: движение по Петроградской набережной восстановлено после прорыва трубы

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Из-за очередной коммунальной аварии в центре Петербурга было ограничено дорожное движение

Днем во вторник, 31 января 2017 года, в самом центре Петербурга – на Петроградской набережной – прорвало трубу холодного водоснабжения. Из-за фонтана, который бил из-под асфальта посредине проезжей части, пришлось ограничить автомобильное движение на этом участке трассы.

Как прокомментировали в региональном управлении ГИБДД, из-за разлива холодной воды в течение нескольких часов было ограничено движение транспорта на участке Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Гренадерского моста.

Известно, что коммунальная авария произошла в середине дня во вторник, 31 января 2017 года. К вечеру того же дня последствия аварии удалось ликвидировать.
 
Видео: spb_today
Теги: ограничение движения , петербург , петроградская набережная , прорыв трубы
Категории: Новости СПб ДТП Происшествия

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