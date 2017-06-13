Во время митинга на Марсовом поле полицейскому выбили зуб: заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования сотрудника полиции на антикоррупционном митинге на Марсовом поле. Предварительно, стражу порядку выбили зуб.

Пресс-службе следственного комитета сообщает, что после митинга в центре Северной столицы возбуждено уголовное дело. Служители порядка разбираются в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным СК, инцидент произошел около двух часов в понедельник, 12 июня. На марсовом поле проходил несанкционированный антиправительственный митинг. Во время него неизвестный мужчина ударил полицейского кулаком по лицу. Как стало известно "Фонтанке", пострадавшему выбили зуб.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия. Личность ударившего полицейского человека не известна. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне по всей России и в Петербурге прошли антикоррупционные митинги. На Марсовом поле задержали несколько сотен человек. Ранее Piyter.tv сообщал, что в отделах полиции ночуют 400 задержанных на Марсовом поле.

Видео: Piter.tv