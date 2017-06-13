В отделах полиции ночуют 400 задержанных на Марсовом поле

Участников несанкционированной акции обвиняют в срыве фестиваля на Марсовом поле

После массовых задержаний на акции протеста, прошедшей в воскресенье, 12 июня 2017 года, в Петербурге, несколько сотен человек провели ночь в отделениях полиции. СМИ называют примерное число задержанных в 400 человек.

За отказ ехать в Удельный парк (именно там предлагалось провести согласованный властями митинг) более 400 человек получили административные протоколы за неповиновение органам правопорядка. Эта статья, 19.3 КоАП, подразумевает до 15 суток административного ареста.

По данным штаба помощи задержанным, среди участников акции протеста на Марсовом поле 39 человек – несовершеннолетние дети. По предварительным данным, средний возраст задержанных – от 18 до 23 лет. Самому старшему протестующему, который провел ночь в отделении полиции – 61.

Последних несовершеннолетних отпустили по домам ближе к полуночи. Полиция объясняет проволочку отсутствием оперативной связи с законными представителями.

В воскресенье, 12 июня, состоялось только одно "результативное" судебное заседание: молодую женщину приговорили к 5 суткам административного ареста.

Первые процессы над задержанными начнутся 13 июня с девяти часов утра. Время для рассмотрения 400 материалов (в них по два протокола – за неповиновение и участие в несанкционированной акции) спрогнозировать невозможно.

По некоторым данным, количество протестовавших вчера на Марсовом поле оценивается примерно в 10 000 человек.

видео: питер.тв