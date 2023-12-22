В Тель-Авиве машина протаранила толпу протестующих

В результате наезда автомобиля пострадали три человека.

В центре Тель-Авива машина протаранила толпу протестующих. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел вечером 6 апреля во время акции протеста против правительства Израиля и за скорейшее освобождение заложников в секторе Газа. Демонстранты заблокировали движение автомобилей, передвигаясь по проезжей части. В результате наезда автомобиля одну женщину увезли на скорой в тяжелом состоянии. Еще два человека получили легкие травмы. Полиция задержала водителя.

Ранее мы сообщали, что США ожидают от Израиля быстрого расследования удара по волонтерам в Газе.

Видео: Telegram / РИА Новости