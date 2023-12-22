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В Израиле тысячи активистов у парламента потребовали досрочных выборов

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В митинге приняли участие порядка 100 тысяч человек.

В Израиле тысячи собравшихся у парламента активистов потребовали досрочных выборов в стране. Об этом сообщает портал Ynet.

Митинг состоялся вечером 31 марта в Иерусалиме. В нем приняли участие порядка 100 тысяч человек. Отмечается, что активисты требуют провести досрочные выборы до годовщины атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Они также призывают власти заключить сделку по заложникам и отменить недавно объявленные каникулы кнессета. В ходе проведения акции протеста возникли столкновения с полицией.

Ранее в Белом доме заявили, что США и Израиль обсуждают новую дату переговоров по Рафаху.

Видео: ynet.co.il

Теги: акция протеста, досрочные выборы, израиль
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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