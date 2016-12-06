В сети появилось видео момента аварии на перекрестке под Петрозаводском

В результате аварии одна из машин перевернулась на крышу

Вчера, 20 июня, в половине девятого вечера на пересечении улиц Бумажникова и Новокирпичной в Кондопоге столкнулись две легковушки.

Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения. Один из автомобилей выехал на нерегулируемый перекресток, когда по прямой через перекресток двигался другой автомобиль. Эта машина пыталась уйти от бокового столкновения, и удар прошелся по касательной. Из-за чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения и перевернуло на крышу.

Видео: "Мой дом" компании "Ситилинк"

Фото: ВК,Юлия Андреевна