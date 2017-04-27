Жуткое видео из Ростова: двое мужчин бросили погибать женщин в пожаре

На Братском загорелся двухэтажный деревянный дом. Двое поддатых постояльцев, почувствовав запах гари, выбежали на улицу, не подумав об оставшихся внутри людях.

В минувшую среду, 26 апреля, в Ростове-на-Дону загорелся частный дом. Инцидент произошел около десяти часов вечера в Братском переулке, 66. Очевидцы происшествия, почувствовав запах гари и заметив огонь, незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, им удалось зафиксировать крупный пожар на видео.

Предположительно, пламя вспыхнуло на первом этаже. Однако в силу того, что дом был деревянным, огонь распространился по нему за считанные секунды. По словам соседей, в помещении находились двое мужчин, которые сразу же покинули горящее здание, и две женщины, которые ничего не подозревали: одна спала, а вторая бы физически не смогла выбраться из дома самостоятельно, поскольку парализована.

Спасательные службы приехали через несколько минут. Моментально они эвакуировали жильцов дома и начали тушение пожара. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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Видео: youtube, Ростов-на-Дону Главный