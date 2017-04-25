Крупный пожар в Москве: практически дотла выгорела квартира

В жилом доме на Сетуньском загорелась квартира. Огонь распространился на площади в несколько десятков квадратных метров. При пожаре пострадали люди.

Накануне ночью, 25 апреля, на западе столицы загорелась квартира. Инцидент произошел в девятиэтажном доме №4, расположенном во 2-ом Сетуньском проезде. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

Прибывшие на место происшествия пожарные в срочном порядке ликвидировали возгорания. Кроме того, им пришлось эвакуировать 4 человек из соседних квартир, поскольку огонь распространился на площади почти в 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. Ему уже оказана вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время специалисты устанавливают детали происшествия. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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