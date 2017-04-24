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Вчера, 14:04
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Ustsova
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В Тосно заживо сгорел иностранец

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На Барыбина загорела бытовка. В результате мощного пожара погиб украинец.

В минувшую субботу, 22 апреля, в Тосно заживо сгорел уроженец Украины. Инцидент произошел около двух часов ночи на шоссе Барыбина. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные службы, однако спасти оказавшегося в огненном плену рабочего не удалось.

Предположительно, вспыхнула бытовка, в которой находился человек. После того, как спасатели ликвидировали пожар, на развалинах они обнаружили бездыханное обгоревшее тело 47-летнего уроженца Украины. При осмотре погибшего, сотрудниками служб были найдены водительское удостоверение, военные билет, планшет и записная книжка.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Труп мужчины направлен в морг для дальнейшего обследования. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе сгорела однокомнатная квартира. Из-за мощного пожара пришлось эвакуировать 30 жильцов дома.

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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